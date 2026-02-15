È Francesca Nardi la nuova head of communication di Balenciaga

Francesca Nardi ha lasciato Valentino per diventare la nuova responsabile della comunicazione di Balenciaga. La sua nomina arriva dopo aver lavorato 17 anni nel settore moda, accumulando esperienze importanti a livello internazionale. Ora guiderà le strategie di comunicazione di Balenciaga, una casa di moda spagnola nota per le sue collezioni innovative.

Da Valentino a Balenciaga: dopo 17 anni Francesca Nardi lascia la maison italiana per passare alla comunicazione globale di quella spagnola. Formatasi all’American School of Milan e all’American University of Paris, la professionista vanta sia una solida formazione internazionale, che una grande esperienza. Negli anni ha infatti gestito le strategie di comunicazione delle grandi maison, a partire da Burberry nel 2004 (direttrice globale degli eventi), dove ha guidato il gruppo per tre anni prima di passare in Valentino. E ora in Balenciaga lavorerà con il direttore generale Gianfranco Gianangeli, che guida il brand da novembre 2024. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

McDonald’s Italia annuncia la nomina di Ilaria Vaccarini come nuova Communication Manager nel team Impact.

