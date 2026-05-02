Dopo la scadenza per l’approvazione dei bilanci sanitari, la regione Puglia ha consegnato ai ministeri un disavanzo di 369 milioni di euro. Per coprire questa situazione, il presidente della regione ha deciso di assumere direttamente la funzione di commissario, evitando così l’intervento diretto del governo. La scelta mira a gestire in autonomia le problematiche finanziarie emerse nel settore sanitario.

Decaro commissaria se stesso, per evitare che a farlo sia il governo. È scaduto ieri il termine per l’approvazione dei bilanci della sanità, e la regione Puglia si è presentata ai ministeri con un disavanzo certificato da 369 milioni di euro. Buco che non trova copertura e che spalanca la strada al commissariamento. E così da lunedì Antonio Decaro si autoproclamerà commissario ad acta con un solo obiettivo: aumentare l’Irpef dei pugliesi. Unica soluzione per coprire il buco creato dall’amministrazione Emiliano (che ancora non si sa se tornerà a fare il magistrato o il politico). Dalla quale, come nota il centrodestra pugliese non vi è alcuna discontinuità: «Il nostro dubbio è quasi una certezza: nel 2025 la spesa sanitaria è andata fuori controllo per foraggiare clientele e accordi elettorali in vista delle regionali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Decaro è pronto a fare il commissario per coprire il buco lasciato da Emiliano

Notizie correlate

Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra...

Leggi anche: Il Csm dice no a Emiliano: non potrà fare il consigliere di Decaro. Senza un nuovo incarico dovrà tornare in magistratura

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Decaro reagisce dopo attacco sui social: Favoritismi a mio fratello dopo grave incidente? Menzogne; Decaro querela una donna per un post sui social: Fango e odio inaccettabili; Emiliano consulente della Regione, ora Decaro propone un Co.co.co: lunedì atteso il Csm; Decaro e l’attacco social sul fratello in ospedale: Incidente grave, nessun trattamento di favore.

Decaro querela una donna per un post sui social: Fango e odio inaccettabiliAccuse di favoritismi in ospedale per il fratello del governatore, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sono soltanto menzogne ... rainews.it

Decaro reagisce dopo attacco sui social: Favoritismi a mio fratello dopo grave incidente? MenzogneIl presidente della Regione Puglia querela una donna: E' solo fango, odio personale, ed è pericoloso perchè diffonde il sospetto sulla correttezza dei miei comportamenti ... baritoday.it

Primo Maggio a Santeramo in Colle (BA), Decaro al fianco dei 1.800 lavoratori Natuzzi in mobilitazione. In Puglia attivi 43 tavoli di crisi. “Il lavoro è una priorità”. - facebook.com facebook

Festa della Liberazione, Decaro a Lecce per le celebrazioni x.com