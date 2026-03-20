Lavoro Testolin Valle d' Aosta | Alleanza con consulenti per vita professionale di qualità

Da iltempo.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 20 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Partendo dal presupposto che il lavoro riveste un'importanza capitale all'interno della nostra comunità, delle nostre famiglie, credo che tutte le forze che operano per dare stabilità, miglioramenti, garanzie, sicurezza all'interno del mondo del lavoro debbano parlarsi con frequenza, con intensità e con passione". E' il commento di Renzo Testolin, presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, intervenuto in apertura del congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta dei consulenti del lavoro, alle Ogr di Torino. "Bisogna quindi cercare - auspica - di allineare tutte queste necessità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lavoro, Testolin (Valle d'Aosta): "Alleanza con consulenti per vita professionale di qualità"

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