Il Tribunale di Aosta ha reso ufficiale la decadenza del presidente della Regione Valle d’Aosta, evidenziando la sua ineleggibilità secondo la legge regionale sui limiti di mandato. La decisione ha provocato un forte scompiglio in regione, portando alla caduta dell’intera amministrazione. La vicenda riguarda direttamente la posizione del presidente e le implicazioni legali legate ai limiti di durata del mandato elettorale.

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ritenendolo ineleggibile in base alla legge regionale sui limiti di mandato. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione di Alleanza Verdi e Sinistra. Secondo quanto stabilito dal collegio, vi sarebbe stata una violazione della normativa, che non consentiva a Testolin di essere nuovamente eletto in giunta. I magistrati hanno inoltre ritenuto la legge pienamente legittima, escludendo profili di incostituzionalità. Soddisfazione è stata espressa da Elio Riccarand, leader di Avs in Valle d’Aosta: «Abbiamo vinto su tutta la linea», ha dichiarato, sottolineando come il Tribunale abbia riconosciuto la fondatezza delle contestazioni sollevate dall’opposizione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Decaduto”. Caos in regione, salta il Presidente

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