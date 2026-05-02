Debito ridotto e triplicati gli investimenti | approvato il bilancio comunale

Il consiglio comunale di Verona ha approvato il rendiconto 2025 con 21 voti favorevoli e 11 contrari. Nel documento si evidenzia una riduzione del debito e un aumento degli investimenti, che sono stati triplicati rispetto all’anno precedente. La discussione si è svolta durante una seduta pubblica, con il voto finale espresso dai consiglieri presenti.

Il consiglio comunale di Verona (nel video) ha approvato il rendiconto 2025 con 21 voti favorevoli e 11 contrari. Il documento certifica una situazione finanziaria solida, con un indebitamento sceso dai 146,6 milioni del 2020 ai 39,3 milioni del 2025, valore che porta il debito sotto il 10% delle.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Via libera al bilancio di previsione: "Investimenti e sguardo al futuro. Gestione prudente e debito ridotto"È stato deliberato martedì dal Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026-2028, al termine di un dibattito articolato e dai toni vivaci. Approvato bilancio comunale. Guarda soprattutto ai sostegni più che agli investimentiMONTOPOLI "In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi abbiamo scelto di blindare i servizi e proteggere le fasce medie...