Approvato bilancio comunale Guarda soprattutto ai sostegni più che agli investimenti

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio per il prossimo anno, concentrandosi principalmente sui sostegni alle fasce più deboli e ai servizi essenziali. La decisione è stata presa in un momento di difficoltà economica, caratterizzato da una diminuzione dei consumi e dalla precarietà. Non sono stati previsti investimenti significativi, ma si è puntato a garantire stabilità alle famiglie e alle attività più vulnerabili del territorio.

MONTOPOLI "In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi abbiamo scelto di blindare i servizi e proteggere le fasce medie e deboli. Mantenute le esenzioni Irpef e la compartecipazione comunale per servizi essenziali come nidi, mense e trasporti scolastici, per non gravare sulle famiglie". Lo dice la sindaca di Montopoli Linda Vanni dopo l’approvazione del bilancio 2026. Un bilancio che guarda soprattutto al sostegno più che agli investimenti. "L’impegno nel sociale è testimoniato dai numeri come gli oltre 600mila euro stanziati per i servizi della Società della Salute e l’incremento sull’educativa scolastica –... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvato bilancio comunale. Guarda soprattutto ai sostegni più che agli investimenti Afas, bilancio solido e vocazione sociale. "Più campagne di prevenzione, maggiori sostegni ai cittadini"“L’azienda, che è motivo di orgoglio per il Comune di Perugia, si conferma in buono stato di salute. Bilancio comunale approvato, Cesena 2024: "Scelte responsabili che guardano al futuro della città"“La proposta, arrivata dalla giunta e approvata a maggioranza, delinea chiaramente un bilancio sano e solido, che guarda al futuro della città,... BILANCIO spiegato semplice da Simone e Alessandro Chiarelli Una selezione di notizie su Approvato bilancio. Temi più discussi: Approvato bilancio comunale. Guarda soprattutto ai sostegni più che agli investimenti; Esito sedute del Consiglio comunale di Ferrara per approvazione Bilancio di Previsione; Comune di Bari, via libera al bilancio di previsione: Tasse invariate e nessun taglio ai servizi; Bilancio non approvato nei termini, il Consiglio comunale può essere sciolto. Bilancio 2026-2028, approvato lo schema: conti in equilibrio e rispetto degli obiettivi di finanza pubblicaBilancio 2026-2028, approvato lo schema: conti in equilibrio e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica Sommario: La Giunta comunale approva lo schema del bilancio di previsione 2026-2028. Previst ... statoquotidiano.it Bari, il Consiglio Comunale approva il Bilancio di previsione 2026–2028Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026–2028 – dichiara l’assessore al Bilancio, Diego De Marzo – accompagniamo la città nel prossimo triennio assicurando la continuità di tutti i servizi ... giornaledipuglia.com , . https://www.corrieredellacalabria.it/2026/02/27/regione-in-giunta-approvato-il-bilancio-di-previsi - facebook.com facebook #Investors #Financial #IntesaSanpaolo Il CdA di Intesa Sanpaolo ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: €6.844 milioni per la Capogruppo e €9.321 milioni a livello consolidato nel 2025. group.intesas x.com