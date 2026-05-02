De Zerbi carica il Tottenham | Basta pensieri spazzatura non siamo già retrocessi

Il tecnico italiano del team ha dichiarato che bisogna lasciarsi alle spalle i pensieri negativi e concentrarsi sulla prossima partita, che si giocherà in casa dell'Aston Villa. Ha affermato che la squadra è determinata a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. La sfida si avvicina e l’allenatore chiede ai suoi giocatori di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la gara senza distrazioni.

Bastassero le parole, Roberto De Zerbi avrebbe già salvato il Tottenham. Il suo monologo appassionato con cui ha aperto ieri la conferenza stampa di presentazione della partita a Birmingham contro l’Aston Villa è un manifesto di intenti, un esempio di mentalità forte e di convinzione, di fiducia nei propri mezzi e nel proprio talento, che è proprio quello che manca agli inguaiati Spurs degli ultimi tempi. Quella forza mentale che fin dai primi passi del suo mandato sta cercando di passare ai suoi giocatori: se l’avessero avuto dall’inizio, il Tottenham a quattro turni dalla fine non sarebbe 18ª in classifica, con due punti da recuperare sul West Ham e sulla permanenza in Premier.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi carica il Tottenham: "Basta pensieri spazzatura, non siamo già retrocessi" Notizie correlate Leggi anche: Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» Leggi anche: De Zerbi carica il Tottenham: "Una vittoria può cambiare tutto" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: De Zerbi carica il Tottenham: Una vittoria può cambiare tutto; Tottenham, De Zerbi per la salvezza cerca uno psicologo… su LinkedIn; Tottenham e De Zerbi puntano sulla psicologia della performance; De Zerbi carica il Tottenham | Una vittoria può cambiare tutto. Tottenham, Roberto De Zerbi ha suonato la carica alla squadra in vista del match contro l’Aston Villa. Le sue paroleTottenham, Roberto De Zerbi ha suonato la carica alla squadra in vista del match contro l'Aston Villa. Le sue parole ... calcionews24.com De Zerbi carica il Tottenham: Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincereLONDRA (INGHILTERRA) - È arrivato il momento della verità per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Domani (sabato 18 aprile) i londinesi sfideranno all'Hotspur Stadium il Brighton, ex squadra del tecnico ... msn.com La carica di Roberto De Zerbi a 2 giorni da una sfida cruciale contro l’Aston Villa. Il West Ham, a +2 e fuori dalla zona retrocessione, giocherà sabato sul campo del Brentford: il Tottenham deve scacciare i pensieri negativi e crederci (1/4) x.com Clima teso in casa Tottenham: De Zerbi suona la carica per uscire dalla zona retrocessione, ma in Inghilterra sono già iniziati gli sfottò TikTok / @1echee - facebook.com facebook