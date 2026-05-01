Tottenham De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente | Basta piangere i perdenti lo fanno Non siamo ancora retrocessi dobbiamo morire in campo

L'allenatore del Tottenham ha rivolto un appello ai suoi giocatori, invitandoli a reagire e a mostrare determinazione prima della partita contro l’Aston Villa. Ha commentato che è inutile continuare a lamentarsi e ha ricordato che la squadra non è ancora retrocessa. De Zerbi ha anche detto che è necessario impegnarsi fino in fondo, aggiungendo che bisogna affrontare le sfide con il massimo sforzo.

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