De Zerbi carica il Tottenham | Una vittoria può cambiare tutto

Il tecnico del Wolverhampton ha dichiarato che una vittoria contro il Tottenham potrebbe cambiare tutto. Domani si gioca in casa dei Wolves, in un match che considera fondamentale per la squadra. La partita è considerata decisiva per il proseguimento del campionato. Il tecnico ha espresso fiducia nella squadra e ha sottolineato l'importanza di ottenere i tre punti in questa occasione.

“Penso che basti una vittoria per cambiare la stagione”. Roberto De Zerbi sta lavorando da tre settimane col Tottenham, ma ha già capito che quello che ha reso gli Spurs la prima delle retrocesse in Championship a cinque giornate dalla fine della Premier League è la testa. Errori in campo, errori di gestione, ma soprattutto la sfiducia che si è impadronita dei giocatori, dell’ambiente. Quella che lui sta lavorando per far tornare, quella che secondo lui verrebbe ripristinata da quel successo che nel 2026 in campionato il Tottenham non ha ancora conosciuto. Quello che De Zerbi spera di ottenere domani a Wolverhampton, in casa dell’ultima in classifica che però, come ricorda lui, “non ha più niente da perdere”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Zerbi carica il Tottenham: "Una vittoria può cambiare tutto" Notizie correlate Napoli, De Bruyne suona la carica per il sogno scudetto: “Da -14 a -7, nel calcio tutto può cambiare”Kevin de Bruyne si é raccontato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: la scelta di lasciare il Manchester City, il metodo... Leggi anche: Tottenham-De Zerbi: si può fare. Gli Spurs attendono la conferma in giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: De Zerbi carica il Tottenham: Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere; De Zerbi carica il Tottenham: Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere; Tottenham in crisi: annuncio per uno psicologo, De Zerbi punta sulla svolta mentale; Tottenham, De Zerbi per la salvezza cerca uno psicologo… su LinkedIn. De Zerbi carica il Tottenham: Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincereLONDRA (INGHILTERRA) - È arrivato il momento della verità per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Domani (sabato 18 aprile) i londinesi sfideranno all'Hotspur Stadium il Brighton, ex squadra del tecnico ... msn.com Al gol del Sunderland, De Zerbi ha compreso l’enormità del compito che lo attendeL'analisi del Guardian sull'esordio di De Zerbi in Premier League: sconfitto in casa del Sunderland e sempre più nella melma ... ilnapolista.it Da Marzo 2026, la Direzione della Rivista AeP Adolescenza e Psicoanalisi passa il testimone. Diamo il benvenuto alle nuove Direttrici in carica: Diana Burratti, Elisa Casini, Anna Maria Stolfa e Maria Katiuscia Zerbi. Ringraziamo sentitamente i Di facebook #DeZerbi carica il #Tottenham: "Dobbiamo tornare a sentire quanto è bello vincere" x.com