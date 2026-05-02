De Zerbi al Tottenham | Chi perde non deve limitarsi a piangere

Il trasferimento di De Zerbi al Tottenham ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati. Il tecnico ha commentato che chi perde non dovrebbe limitarsi a piangere, indicando una mentalità più resiliente. La squadra sta affrontando una fase complicata e la mancanza di Xavi Simons viene considerata un elemento che influisce sulla crisi attuale. La sua assenza ha inciso sulle dinamiche del reparto offensivo, contribuendo alle difficoltà recenti.

? Cosa scoprirai Come può De Zerbi scardinare la mentalità negativa del Tottenham?. Quale ruolo gioca l'assenza di Xavi Simons nella crisi attuale?. Perché il distacco dal West Ham è così pericoloso ora?. Come influirà la filosofia del sacrificio fisico sulla lotta retrocessione?.? In Breve Tottenham distanziato di soli due punti dal West Ham nella lotta salvezza.. De Zerbi succeduto a Igor Tudor lo scorso 31 marzo alla guida londinese.. Assenza determinante di Xavi Simons per problemi fisici nel gruppo biancorosso.. Ultimi risultati includono sconfitta contro Sunderland e pareggio contro Brighton.. Il tecnico Roberto De Zerbi ha lanciato un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Zerbi al Tottenham: «Chi perde non deve limitarsi a piangere» Notizie correlate Leggi anche: Tottenham, De Zerbi ‘sveglia’ squadra e ambiente: «Basta piangere, i perdenti lo fanno. Non siamo ancora retrocessi, dobbiamo morire in campo» AL TOTTENHAM. Prima vittoria per De ZerbiNon è dato sapere se l’ultima mossa abbia avuto un peso, ma di sicuro la prima vittoria per De Zerbi da quando è seduto sulla panchina del Tottenham... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: De Zerbi carica il Tottenham: Una vittoria può cambiare tutto; Premier League: l'Arsenal torna in vetta da solo, il Tottenham si sblocca; Premier League, l'Arsenal torna in vetta. Primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi; De Zerbi assume psicologo, annuncio (disperato) su LinkedIn del Tottenham. Tottenham, Roberto De Zerbi ha suonato la carica alla squadra in vista del match contro l’Aston Villa. Le sue paroleTottenham, Roberto De Zerbi ha suonato la carica alla squadra in vista del match contro l'Aston Villa. Le sue parole ... calcionews24.com De Zerbi e il monologo da brividi prima di Aston Villa: I perdenti piangono. Noi dobbiamo morire in campoDe Zerbi esorta il Tottenham a reagire: I perdenti piangono, noi no. Spurs 18° a 34 punti, quattro partite per evitare la prima retrocessione dal 1977. ilnapolista.it Brentford-West Ham Aston Villa-Tottenham Il compito di De Zerbi è tutt’altro che agevole x.com "I perdenti piangono, pensano in modo negativo. Non voglio che le persone a me vicine piangano o pensino diversamente da me". Roberto #DeZerbi ha aperto la conferenza stampa prima di Aston Villa-Tottenham con un monologo di quattro minuti. Senza do - facebook.com facebook