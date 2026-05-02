De Sanctis presidente Cip | Zanardi tra i più grandi dello sport

Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico ha ricordato Alex Zanardi come uno dei più grandi atleti del settore, sottolineando il suo ruolo di rilievo anche sotto il profilo mediatico. La sua scomparsa ha destato attenzione nel mondo dello sport paralimpico, che ha perso una figura di grande influenza e riconoscimento. Le dichiarazioni sono state rilasciate pochi giorni dopo la notizia della sua morte.

Le parole del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis sulla scomparsa di Alex Zanardi: “È stato tra i più grandi dello sport paralimpico, soprattutto a livello mediatico. È riuscito a proiettare il Cip e l’Ipc ai vertici dello sport, alla pari del Coni e del Cio. Grande uomo che non sapeva cosa fosse l’invidia e la gelosia”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Sanctis, presidente Cip: "Zanardi tra i più grandi dello sport" Notizie correlate Buonfiglio: "Brignone tra le più grandi imprese della storia dello sport"“Oggi l’avete vista vincere, ma quando faceva fisioterapia a Torino era davvero dura, dolorosa. Il Cip regionale celebra i suoi campioni: al PalaCasali la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026ANCONA – Venerdì 20 febbraio alle 10 il PalaCasali di Ancona ospiterà la Festa dello Sport Paralimpico Marche 2026, la cerimonia annuale organizzata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Antisemitismo nello sport: Governo, Coni e Cip firmano protocollo, unite per prevenzione e sanzioni; Sottoscritta dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport; Da Buonfiglio a Ranieri, Opes consegna il Premio Città di Roma; Dichiarazione d'intenti per lotta all'antisemitismo. Niente più striscioni con i colori palestinesi o cori contro il genocidio negli stadi italiani. De Sanctis nuovo presidente Cip L'incarico più prestigiosoROMA (ITALPRESS) – Marco Giunio De Sanctis è stato eletto presidente del Comitato italiano Paralimpico con 54 voti favorevoli su 56; due le schede bianche. E’ questo l’esito dell’assemblea elettiva ... iltempo.it Giornata disabilità: De Sanctis (Cip), la disabilità riguarda tuttiLa disabilità è una condizione insita nell’essere umano e, prima o poi, riguarda tutti. Per questo lo sport paralimpico non è solo una questione di risultati, ma un messaggio culturale potentissimo: ... agensir.it “ ” che portano al Liceo Gaetano De Sanctis di via Cassia sono un luogo simbolo del nostro Municipio. Non semplici scalini di collegamento, ma un’area percorsa da decine di generazioni di studenti che negli anni hanno frequentato una delle - facebook.com facebook