Buonfiglio | Brignone tra le più grandi imprese della storia dello sport

Oggi la vittoria di Federica Brignone viene definita una delle più grandi imprese della storia dello sport. Buonfiglio commenta che, anche se oggi tutti l’hanno vista trionfare, durante le sedute di fisioterapia a Torino la situazione era molto diversa. La sportiva ha affrontato dolori e difficoltà enormi, ma ha superato tutto. La sua prestazione viene considerata un momento memorabile, non solo per il nostro paese.

“Oggi l’avete vista vincere, ma quando faceva fisioterapia a Torino era davvero dura, dolorosa. Una prestazione che credo entri nella storia, non solo dello sport italiano”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, da Casa Italia a Cortina, dopo la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha celebrato l’impresa dell’azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

All’Aula Magna dell’Auditorium dell’Università UniCamillus di Roma si è tenuto il congresso “Traumatologia dello Sport – Medici, Atleti e Riabilitatori a confronto”, un evento dedicato alle nuove frontiere della traumatologia sportiva.

