Il governatore ha affermato che Messina deve assumere un ruolo centrale nel progetto del ponte, evitando di essere semplicemente coinvolta passivamente. Si discuterà delle implicazioni del cantiere sul fabbisogno idrico della città e delle strategie messe in atto per fornire nuove abitazioni alle persone che perderanno le proprie case a causa dei lavori. Sono state annunciate iniziative volte a gestire questi aspetti.

? Cosa scoprirai Come influirà il cantiere sul fabbisogno idrico di Messina?. Chi garantirà nuovi alloggi a chi perderà la propria casa?. Perché De Luca propone la gratuità dei mezzi pubblici?. Come potrà Messina negoziare le risorse con il Governo?.? In Breve Il cantiere richiederebbe 300 litri al secondo, un terzo del fabbisogno idrico di Messina.. L'onorevole Francesco Gallo propone una legge speciale per potenziare la rete idrica locale.. Per gli espropriati Gallo suggerisce nuovi alloggi a 100-200 metri dalle zone interessate.. De Luca propone la gratuità dei mezzi pubblici per compensare i disagi alla viabilità.. A Capo Peloro, durante...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca sul Ponte: “Messina deve essere protagonista, non subire

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