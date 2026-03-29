Messina | De Luca smonta Gioveni con fatti sul 2003

A Messina si è scatenata una forte discussione tra i rappresentanti politici, scaturita da un commento su Peppino Buzzanca. La polemica è culminata in uno scontro tra il consigliere comunale e il sindaco, con quest’ultimo che ha risposto con fatti riguardanti il 2003. La discussione ha attirato l’attenzione sulla scena politica locale, creando tensioni tra le parti coinvolte.

Una violenta polemica esplosiva ha diviso la scena politica di Messina, innescata da un commento sociale su Peppino Buzzanca che ha portato a uno scontro diretto tra Gioveni e Cateno De Luca. Mentre l’ex sindaco è al centro delle accuse, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha lanciato un attacco frontale contro il leader di Sud chiama Nord, accusandolo di scarsa memoria storica. La risposta del messinese è stata immediata e tagliente, definendo l’interlocutore con termini pesanti e smontando punto per punto le sue affermazioni sulla gestione passata della città. Il confronto non riguarda solo parole, ma tocca il cuore della governance locale e la percezione dei cittadini sulle amministrazioni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: De Luca smonta Gioveni con fatti sul 2003 Articoli correlati Messina: De Luca smonta La Vardera sul progetto Dopo di NoiIl confronto a Messina si è acceso intorno all’ex Città del Ragazzo, un progetto destinato alle persone con disabilità. Pd Messina: alleanza con De Luca? Hyerace: “Mai!La direzione provinciale del Partito Democratico a Messina ha chiuso definitivamente ogni possibilità di alleanza con il movimento Sud chiama Nord... Aggiornamenti e notizie su Messina De Luca smonta Gioveni con... Amministrative Messina, il M5S in lista insieme con Controcorrente di La Vardera. Antonio De Luca: Sostegno convinto ad Antonella RussoI Cinque Stelle presenteranno una lista condivisa con Controcorrente, il movimento fondato dal deputato regionale, ex deluchiano, Ismaele La Vardera ... messina.gazzettadelsud.it Cinquestelle in lista con Controcorrente a Messina, siamo le vere forze di rotturaMESSINA – Antonio De Luca, capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle, dà l’ufficialità. Come anticipato da Tempostretto, il M5S fa una lista a Messina assieme al movimento di Ismaele La Vardera, Cont ... tempostretto.it