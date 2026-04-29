Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli Per De Corato Fdi se l’è andata a cercare

Durante un episodio avvenuto in città, alcune persone hanno aggredito un uomo mentre stava rimuovendo dei manifesti dedicati a Sergio Ramelli, militante ucciso nel 1975. L'aggressione si è verificata con calci e pugni, coinvolgendo anche altri presenti nel tentativo di impedire l'azione di rimozione. Un commento di un rappresentante politico di un partito di centrodestra ha commentato che l’uomo si sarebbe cercato questa situazione.

Una spedizione punitiva con calci e pugni contro chi stava strappando i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 dagli attivisti di Avanguardia Operaia. Vittima del pestaggio un giovane di 33 anni avvicinato in via Amedeo a Milano. Secondo la prima ricostruzione, poco prima di mezzanotte, il 33enne si trovava nella zona di via Aselli dove erano affisse le stampe in memoria di Ramelli di cui ricorre oggi l’anniversario della morte. Per questo in zona è in programma il corteo per ricordarlo che si conclude tradizionalmente in piazzale Gorini dove una targa ricorda il luogo dell’aggressione....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredito mentre strappa i manifesti del corteo per Sergio Ramelli. Per De Corato (Fdi) “se l’è andata a cercare” Notizie correlate Milano, 33enne aggredito mentre strappava i manifesti per RamelliUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio... Milano ricorda Sergio Ramelli. De Corato: “Ferita profonda per la città e per l’Italia”A 51 anni dalla sua scomparsa Milano non dimentica Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, vittima dell’odio politico e colpito... Contenuti di approfondimento Si parla di: Strappa i manifesti per Ramelli, uomo aggredito nella notte a Milano. Sergio Ramelli, 33enne aggredito a Milano mentre strappava i manifesti del militante uccisoUn ragazzo di 33 anni è stato aggredito ieri sera poco prima di mezzanotte, mentre strappava in via Aselli a Milano, i manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il ... lapresse.it Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito nella notte a MilanoÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it