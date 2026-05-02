De Bruyne sbraccia Perrone in faccia Fabbri non vede | Marelli certifica il fallo non visto

Nel corso della partita tra Como e Napoli, al minuto 36, Mariano Perrone è rimasto a terra al limite dell’area, sanguinante dal naso. Prima dell’incidente, Kevin De Bruyne aveva allargato la mano in modo evidente verso il volto di Perrone, che ha causato la sua caduta. L’arbitro non ha assegnato il fallo, ma Marelli, tramite un certificato, ha confermato che l’azione di De Bruyne era stata un fallo non visto durante il gioco.

Como-Napoli, minuto 36. Mariano Perrone resta a terra al limite dell’area, sanguinante dal naso. Nell’azione immediatamente precedente Kevin De Bruyne aveva sbracciato in faccia al centrocampista argentino del Como, con la mano aperta. Fabbri, vicino all’azione, non vede e lascia correre. Proteste furiose della panchina di Fabregas e dei giocatori di casa, mentre Perrone esce per le cure. Marelli su Dazn: “Fabbri era in buona posizione, non ha visto la sbracciata”. L’episodio è arrivato subito ai microfoni di Dazn, dove Luca Marelli, ex arbitro internazionale e oggi commentatore arbitrale della piattaforma, ha smontato la scelta del direttore di gara: “Fabbri si è perso un fallo ai danni di Perrone, perché De Bruyne è con la mano aperta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne sbraccia Perrone in faccia, Fabbri non vede: Marelli certifica il fallo non visto Notizie correlate Napoli, De Bruyne vede il Torino: rientro record dopo 4 mesi di stopAntonio Conte riabbraccia il suo diamante: Kevin De Bruyne ha ufficialmente rotto l’isolamento clinico, tornando a calpestare l’erba di Castel... Leggi anche: Il ritorno del “Re”: De Bruyne vede la luce dopo il calvario muscolare