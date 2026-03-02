Napoli De Bruyne vede il Torino | rientro record dopo 4 mesi di stop

Kevin De Bruyne ha lasciato l’isolamento clinico e ha ripreso ad allenarsi con il Napoli dopo quattro mesi di stop. L’ex giocatore del Manchester City ha effettuato il suo rientro ufficiale sul campo di Castel Volturno, segnando un momento importante nel recupero da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal calcio per 120 giorni. La squadra ha accolto con entusiasmo il suo ritorno.

Antonio Conte riabbraccia il suo diamante: Kevin De Bruyne ha ufficialmente rotto l'isolamento clinico, tornando a calpestare l'erba di Castel Volturno dopo un calvario durato 120 giorni. Il fuoriclasse belga, fermo da fine ottobre a causa della rottura del tendine rimediata nello scontro diretto contro l'Inter, rappresenta il rinforzo d'élite per il Napoli in vista del rush finale di Serie A. La sessione odierna in gruppo certifica il superamento della fase critica, proiettando il trequartista verso una convocazione lampo già per l'anticipo di venerdì sera al Maradona contro il Torino. La gestione del rientro sarà chirurgica, seguendo un protocollo di carico progressivo per evitare ricadute su un tessuto cicatrizzato dopo quattro mesi di stop forzato.