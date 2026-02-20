Il ritorno del Re | De Bruyne vede la luce dopo il calvario muscolare

Kevin De Bruyne torna in campo dopo un lungo stop causato da un grave infortunio muscolare. Il centrocampista del Napoli, fermo dal 25 ottobre, si è allenato intensamente negli ultimi giorni e sta per rientrare in gruppo. La sua assenza aveva pesato molto sulla squadra, che ora si prepara a riabbracciarlo. I tifosi attendono con entusiasmo il suo ritorno, che potrebbe avvenire già nella prossima partita.

La lunga eclissi di Kevin De Bruyne sta per terminare. Il fuoriclasse del Napoli, fermo ai box dal lontano 25 ottobre a causa del drammatico infortunio rimediato durante il match contro l'Inter, è pronto a fare il suo attesissimo ritorno a Castel Volturno. La lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, occorsa paradossalmente nell'istante della massima esultanza dopo un calcio di rigore trasformato, ha privato Antonio Conte della sua fonte di gioco primaria per quasi quattro mesi. Ora, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex stella del Manchester City è attesa in città nella giornata di domenica per dare inizio alla fase finale del suo percorso riabilitativo sotto la supervisione diretta dello staff medico azzurro.