Kevin De Bruyne ha disputato una partita senza episodi di rilievo e senza incidere sulla manovra della squadra. Al 60° minuto, l’allenatore ha deciso di sostituirlo, come già accaduto in altre occasioni. A Como, la partita si è interrotta bruscamente, interrompendo il ritmo della sfida e lasciando pochi spazi alle emozioni. La prestazione del centrocampista è passata inosservata, senza segnali di miglioramenti rispetto alle uscite precedenti.

A Como il film si rompe. Kevin De Bruyne è stato troppo frettolosamente era stato dipinto come l’uomo della rinascita del Napoli — il gol al 4-0 sulla Cremonese, le rimonte trascinate contro Genoa e Lecce, gli assist a Hojlund, l’aria del fuoriclasse rimesso in moto —, al Sinigaglia il belga torna nell’ombra. Conte lo richiama in panchina al 60? inserendo Frank Anguissa. La traduzione in tv è netta: “Kevin De Bruyne è irriconoscibile “, commenta in diretta il telecronista mentre il numero 11 lascia il campo. De Bruyne irriconoscibile: la rinascita era un fuoco di paglia?. Il pezzo che resta a casa, dopo Como-Napoli, non è il punto in trasferta — pesante in chiave scudetto — ma la prestazione del belga.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne la solita partita anonima, Conte lo cambia al 60esimo

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Voti #ComoNapoli Napoli Milinkovic-Savic 6; Beukema 5 Rrahmani 7 Buongiorno 5.5 Gutierrez 5.5; Politano 6 Lobotka 6 McTominay 5.5 Alisson 6.5; De Bruyne 4.5 Hojlund 5.5 Subs Anguissa 5.5 Spinazzola sv Arb. Fabbri 4.5: ferma Douvikas solo in porta e n x.com