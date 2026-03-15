Kevin De Bruyne ha cambiato l’andamento della partita, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Napoli contro il Lecce. La sua presenza in campo ha portato un nuovo slancio alla squadra, e diversi quotidiani hanno elogiato la sua prestazione. L’ex giocatore del City ha dimostrato di essere determinante nel risultato finale, confermando il suo ruolo chiave nella fase offensiva dei partenopei.

“C’è stata una partita senza De Bruyne: è durata quarantacinque minuti, l’ha giocata bene il Lecce e malissimo il Napoli ed è finita 0-1. Poi c’è stata una partita con De Bruyne: stessa durata, ma esito opposto perché la squadra di Conte si è svegliata, ha fatto due gol ed ha ribaltato i giallorossi, scompaginati dall’ingresso del belga”. ALLIEVI A e B- Napoli KO. Torino e Inter si aggiudicano i derby. Risultati 24° giornata Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne cambia volto al match, i quotidiani promuovono la prestazione del belga

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