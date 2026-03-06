Prima del calcio d’inizio tra Napoli e Torino, l’allenatore dei partenopei ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ha comunicato i minuti giocati finora da Anguissa e De Bruyne e ha fornito aggiornamenti sulle loro condizioni. La partita sta per cominciare e le parole del tecnico sono state le uniche informazioni fornite in questa fase.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match tra Napoli e Torino. Le parole del tecnico. “E’ la prima settimana che si allenano con noi sia Frank sia Kevin. Fare delle valutazioni diventa difficile. Ci sarebbe servito fare un’amichevole come per il rientro di Lukaku ma questa settimana è stato impossibile. Se li ho portati in panchina significa che sono a disposizione, vedremo se e quanto ne avremo bisogno“. “Sono tutte importanti, da qui in avanti scriveremo il futuro dell’anno prossimo e quale competizione europea giocheremo. Stasera sarà importante, come lo sarà con Lecce e Cagliari. Dobbiamo pensare partita per partita”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Torino, Conte nel pre-partita: “Ecco quanti minuti hanno Anguissa e De Bruyne”

Napoli, Conte prepara la sfida contro il Torino: senza Anguissa e De Bruyne, ecco chi sarà il sostituto di LobotkaSpalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e...

Altri aggiornamenti su Napoli Torino Conte nel pre partita....

Temi più discussi: Il Napoli senza Lobotka, Conte punta su Gilmour contro il Torino; Napoli, è emergenza centrocampo contro il Torino: le scelte (obbligate) di Conte; De Bruyne torna dopo quattro mesi: convocato per Napoli-Torino, ci sarà pure Anguissa; Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Napoli-Torino, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Conte e D’AversaNAPOLI - Al Diego Armando Maradona prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A con il Napoli campione d'Italia che ospita il Torino. Antonio Conte continua ad avere l'infermeria piena la s ... tuttosport.com

Napoli-Torino diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVEAllo Stadio Maradona si gioca l'anticipo della 28ª giornata, con gli azzurri di Conte che tornano in campo dopo aver ritrovato la vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

#Napoli- #Torino, le formazioni ufficiali x.com

Il pullman del Napoli ha raggiunto lo Stadio Maradona in vista della partita contro il Torino. L'accoglienza dei tifosi azzurri è stata incredibile - facebook.com facebook