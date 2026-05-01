Gli Stati Uniti annunciano l'intenzione di imporre dazi del 25% sui veicoli europei a partire dalla prossima settimana, in risposta a quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti riguardo al mancato rispetto di alcuni accordi da parte dell'Unione Europea. La decisione rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali tra le due parti, che si sono intensificate negli ultimi mesi. La misura interessa principalmente il settore automobilistico europeo, coinvolgendo diverse case produttrici.

Gli Usa riaccendono la guerra commerciale all'Ue sulle auto. Donald Trump ha annunciato che dalla settimana prossima imporrà dazi del 25% sui veicoli europei. È una decisione presa "in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale pienamente concordato" ha scritto su Truth. I dazi riguarderanno "auto e camion importati negli Stati Uniti". "Il dazio sarà aumentato al 25%. E' pienamente chiaro e concordato che, se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti statunitensi, non ci sarà alcun dazio" ha scritto ancora Trump, "Molti stabilimenti per la produzione di automobili e camion sono attualmente in costruzione, con investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, un record nella storia della produzione di auto e camion.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump, nuovo attacco all'Ue: "Dazi sulle auto al 25%, non rispettate i patti"

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