Davide Silvestri | dal set televisivo al settore immobiliare

Davide Silvestri, noto attore televisivo, ha intrapreso un cambio di carriera passando al settore immobiliare e al lavoro come metalmeccanico. In un’intervista ha raccontato come un consiglio del padre lo abbia sostenuto nei momenti più difficili, aiutandolo a trovare una nuova strada professionale. La sua esperienza mostra un percorso di transizione tra due ambiti molto diversi, senza rinunciare alla determinazione.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un attore famoso a diventare un metalmeccanico?. Quale consiglio del padre lo ha aiutato nel momento più difficile?. Perché la recitazione lo ha portato a gestire un birrificio artigianale?. Come può l'empatia del set trasformarsi in una carriera immobiliare?.? In Breve Ruolo di Marco Falcon nella soap opera Vivere nel 1999. Partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2004 e al Grande Fratello Vip 2021. Esperienza come metalmeccanico a Milano e gestione di un birrificio artigianale. Interpretazione di Falco Palmieri nella serie televisiva Capri. Davide Silvestri ha intrapreso una nuova sfida professionale nel settore immobiliare dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo e aver lavorato come metalmeccanico a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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