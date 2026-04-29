Dopo aver recitato in serie televisive popolari come Centovetrine e Capri, l’attore ha scelto di intraprendere una nuova strada professionale diventando agente immobiliare. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è interrotta, ma lui ha deciso di reinventarsi e di dedicarsi a un’attività diversa. La sua transizione è stata evidente nel corso degli anni, senza lasciare spazio a dubbi sulla sua decisione di cambiare settore.

Dalle fiction di successo, come Centovetrine e Capri, alla carriera di agente immobiliare. La vita di Davide Silvestri nel corso del tempo è cambiata molto e l’attore non si è lasciato scoraggiare, reinventandosi. Chi è Davide Silvestri. Classe 1981, Davide Silvestri ha iniziato a fare l’attore quando aveva solamente 17 anni. Il successo è arrivato nel 1999 quando è stato scelto per interpretare Marco Falcon nella celebre soap opera Vivere. Nel 2004 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, entrando nel cast della prima edizione condotta da Simona Ventura. In seguito è entrato nell’Accademia dei Filodrammatici di Milano e ha iniziato a lavorare in teatro, recitando in spettacoli cult come Romeo e Giulietta, Cecè e Il ritratto di Dorian Grey.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Davide Silvestri: da Centovetrine alla carriera di agente immobiliare

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