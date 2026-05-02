Un attore di fiction italiano, conosciuto per ruoli in diverse serie televisive, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo per intraprendere una nuova carriera come metalmeccanico. Successivamente, ha avviato anche un’attività nel settore immobiliare. Dopo aver trascorso molti anni sotto i riflettori, si è dedicato a una vita lontana dalla televisione, scegliendo di ricominciare da zero.

Per anni è stato uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana, poi ha scelto di sparire dai riflettori e ricominciare da zero. Davide Silvestri oggi è lontano dal set e ha costruito una seconda carriera, completamente diversa da quella che lo aveva reso famoso. Silvestri inizia a lavorare molto giovane nel mondo dello spettacolo e si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla soap Vivere, dove nel 1999 interpreta Marco Falcon. Da lì si apre una carriera piuttosto ricca tra televisione, cinema e teatro. Negli anni successivi prende parte a diverse produzioni TV e reality, tra cui L’Isola dei Famosi nel 2004. Parallelamente si forma anche sul piano teatrale all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, portando in scena testi classici come Romeo e Giulietta, Cecè e Il ritratto di Dorian Gray.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da attore di fiction a metalmeccanico, ora anche agente immobiliare: il camaleontico cambio di vita di Davide Silvestri

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