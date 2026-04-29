Sinner rende merito a Jodar | Mi ha spinto al limite | giocatore straordinario

Jannik Sinner ha battuto Rafael Jodar con un punteggio di 6-2, 7-6(0) e si è qualificato alla fase successiva del torneo. Dopo la partita, il tennista italiano ha elogiato l’avversario, affermando che Jodar lo ha spinto al limite e definendolo un giocatore straordinario. La partita si è conclusa con il successo di Sinner, che ha ottenuto il pass per il prossimo turno.

Jannik Sinner ha sconfitto Rafael Jodar con il punteggio di 6-2, 7-6(0) e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo è riuscito a domare il 19enne padrone di casa, grande promessa del panorama internazionale e balzato agli onori della cronaca grazie a una serie di portentosi risultati confezionati negli ultimi mesi, tanto che diversi addetti ai lavori lo hanno già individuato come un potenziale fenomeno per l’imminente futuro. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a firmare un paio di break nel primo set, mentre nel secondo parziale è stato chiamato a una serrata battaglia sulla terra rossa della capitale spagnola ed è riuscito ad avere la meglio al tie-break, dove non ha concesso nemmeno un punto al temibile avversario.🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner non è solo talento. È silenzio e lavoro. È uno di quelli che non parlano troppo… ma quando scendono in campo, fanno parlare tutto il resto. E forse è proprio questo che lo rende diverso, vero. Jannik non è solo un campione è un esempio per chi crede - facebook.com facebook

Simone Vagnozzi spiega le ragioni del rendimento di Sinner a Montecarlo x.com