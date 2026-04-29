Tennis Sinner | Jodar mi ha spinto al limite

Durante un torneo a Roma, il tennista italiano ha dichiarato che il suo avversario, affrontato per la prima volta, lo ha portato al limite, definendolo un giocatore incredibile. La sfida ha evidenziato la difficoltà di confrontarsi con un avversario sconosciuto, sottolineando le emozioni e le reazioni che sono scaturite dall'incontro. La partita si è conclusa con questa riflessione, senza ulteriori dettagli sul risultato o sugli sviluppi successivi.

Roma, 29 apr. (askanews) – “Jodar mi ha spinto fino al limite: è un giocatore incredibile. Era la prima volta che l’ho affrontato. Le prossime volte saprò cosa aspettarmi”. Così Jannik Sinner dopo il match contro il 19enne spagnolo Jodar che gli è valso la semifinale a Madrid. “Sono molto felice – ha proseguito – una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna, ma ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta vuol dire tanto”. Sinner si è voluto congratulare con Rafael Jodar al termine del quarto di finale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 al mondo ha scritto: “What a player” L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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