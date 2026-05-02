Dopo la partita di Serie A tra Udinese e Torino, l’allenatore del Torino ha commentato l’incontro ai microfoni di Dazn. Ha detto che la squadra aveva iniziato bene, ma nel secondo tempo si è arrabbiato, riconoscendo che gli avversari avevano meritato. Ha inoltre sottolineato che gli errori sono stati fatti dalla propria squadra, senza attribuire colpe agli avversari. La partita si è conclusa con l’Udinese che ha ottenuto la vittoria.

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© Calcionews24.com - D’Aversa nel post gara: «Siamo partiti bene ma nel secondo tempo mi sono arrabbiato. Udinese? Hanno meritato, ma gli errori sono nostri»

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