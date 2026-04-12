Dopo la partita tra la Juve Primavera e il Parma, l'allenatore Padoin ha commentato la prestazione della squadra. Ha osservato che nel secondo tempo i ragazzi non sono rientrati in campo con la giusta intensità, ma ha anche espresso soddisfazione per alcuni aspetti della partita. Le sue parole sono state riportate nel post partita, evidenziando sia le criticità che gli elementi positivi della sfida.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, Padoin nel post partita della sconfitta contro il Parma ha evidenziato sia gli aspetti positivi che negativi del match. Nel post partita di Parma Juve Primavera, mister Padoin ha parlato ai microfoni ufficiali bianconeri commentando la sconfitta. PARTITA – «È stata una partita molto equilibrata nel primo tempo, sia noi sia loro abbiamo fatto una buona prestazione. Rispetto alla partita di Coppa Italia abbiamo fatto un po’ di cambi quindi ero curioso anche vedere come avremmo reagito e penso che i ragazzi abbiamo fatto un primo tempo ottimo. Il peccato è stato come siamo rientrati nel secondo tempo, i primi 20 minuti della ripresa non mi sono piaciuti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin dopo la sconfitta contro il Parma: «Nel secondo tempo non siamo rientrati bene. Ma c’è una cosa che mi rende soddisfatto»

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