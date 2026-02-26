Rubava oggetti in casa per avere dei soldi per comprare del crack e all’ennesimo diniego dei genitori di dargli del denaro li aveva minacciati di morte: "Io vi ammazzo nel sonno.". Per questo il Gip di Caltagirone, su richiesta della locale Procura, aveva emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinamento a meno di 500 metro dalla casa dei suoi familiari. Così quando il 34enne, violando il provvedimento, si è presentato nella loro abitazione per chiedere del denaro i suoi genitori, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone dell’appartamento. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato e posto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Vi ammazzo nel sonno”: minaccia i genitori che gli negano i soldi per il crack, arrestato 34enne a Caltagirone

"Maltratta e minaccia di morte i genitori che non gli danno i soldi per la droga": arrestatoIl quarantenne disoccupato è stato portato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip del tribunale di Agrigento, al...

“Aprite, vi ammazzo”, ucraino minaccia ex moglie e figlio: arrestatoROMA – A dare il segnale d’allarme è stata proprio la vittima che ha chiamato il 112 dicendo che l’ex compagno, già denunciato per maltrattamenti in...

Discussioni sull' argomento Uccide la madre nel sonno con una sparachiodi: chiesta la perizia psichiatrica; Ossessionato dalle capre e dalla terra. Nel delitto della sparachiodi il movente dell’eredità; Svegliarsi senza mal di collo: il cuscino ergonomico che ti cambia la vita ed ti fa dire addio alle notti insonni.; Samsung Galaxy Watch 8 in sconto su Amazon con la versione da 44 mm (anche LTE).

Vi ammazzo nel sonno: minaccia i genitori che gli negano i soldi per il crack, arrestato 34enne a CaltagironeRubava oggetti in casa per avere dei soldi per comprare del crack e all’ennesimo diniego dei genitori di dargli del denaro li aveva minacciati di morte: Io ... gazzettadelsud.it