Ex compagni di scuola a distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della Dante Alighieri

A distanza di 40 anni si è ritrovata la 1A della "Dante Alighieri"; in una serata di ricordi, aneddoti e tanta nostalgia 13 ex alunni si sono ritrovati insieme alla storica maestra Serena Simeone al ristorante "Le Macine". Numerosa la partecipazione fatta eccezione per la maestra Marna Rosetti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Al via il ciclo di incontri di prevenzione alle dipendenze presso la scuola “Dante Alighieri” di ModugnoSi è svolto questa mattina il primo di una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle dipendenze presso la scuola secondaria di primo grado...

Dimensionamento scolastico, manifestazione davanti all'ex scuola Dante AlighieriLa comunità scolastica di Città di Castello ha deciso di manifestare contro il dimensionamento scolastico.

Altri aggiornamenti su Dante Alighieri.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, chi sono i 2 cantanti che andavano a scuola insieme.

Sorpresa a Sanremo 2026: Fulminacci ed Eddie Brock compagni di scuola. Ecco il liceo di Roma che frequentavanoIncredibile coincidenza a Sanremo: Fulminacci ed Eddie Brock hanno frequentato lo stesso liceo a Roma. Scopri il retroscena sui due Big della 76esima edizione. skuola.net

Compagni di scuola, 40 anni dopo . Nasce la sfida all’ultimo mestolo: L’ingrediente è l’amiciziaSi ritrovano gli ex studenti della quinta A dell’Istituto Ruggiero Bonghi, diplomati nel 1981 . La rimpatriata diventa una gara culinaria tra due squadre, uomini contro donne. . lanazione.it