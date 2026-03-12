Madè | 20 opere d’oro celebrano la Targa Florio a Palermo

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18.30, la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179A a Palermo accoglierà l’inaugurazione della mostra Madè, dedicata a venti opere d’oro ispirate alla Targa Florio. L’evento si svolgerà nel contesto di una esposizione che celebra questa corsa storica, con le opere esposte che richiamano elementi legati alla tradizione motoristica siciliana.

Venerdì prossimo, 13 marzo 2026 alle ore 18.30, la sede di Banca Mediolanum in via Libertà 179A a Palermo ospiterà l’inaugurazione della mostra Madè. Corse e Piloti. L’esposizione presenta venti opere dell’artista Pippo Madè, realizzate con tecnica mista su carta in fibra di cotone arricchita da interventi in oro e argento a missione, dedicate al mondo dell’automobilismo sportivo. Questa iniziativa segna l’inizio di un calendario di eventi che accompagneranno il creatore verso i novant’anni che compirà nel maggio 2026, proponendo una rilettura organica della sua produzione artistica. Il progetto non si limita alla celebrazione della Targa Florio, ma esplora le corse automobilistiche come fenomeno culturale, umano e simbolico, trasformando la velocità in metafora del tempo e della memoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

