Daniela Manni è la moglie di Alex Zanardi e madre di suo figlio. È stata accanto al marito durante le vicende legate alla sua carriera di pilota e nei momenti successivi agli incidenti. Dopo il grave incidente nel 2001, Zanardi ha riferito di aver udito la voce di Daniela al risveglio dal coma, descrivendola come proveniente da un altro mondo. La coppia si è sposata prima di affrontare le sfide legate alla carriera e alla salute dell’ex pilota.

Al risveglio dal coma dopo l'incidente del 2001, Zanardi raccontò: "Sentii la voce di mia moglie Daniela arrivare celestiale come dall’altro mondo. Le ho detto: 'Non ti preoccupare, ne veniamo fuori'" Daniela Manni è la moglie di Alex Zanardi: i due si sono conosciuto alla fine degli anni '80.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Daniela Manni, chi è la moglie di Alex Zanardi, manager della squadra di Formula 3 in cui correva il campione: dal matrimonio al figlio agli incidenti

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