Martedì 2 maggio 2026 si è verificata la morte di Alex Zanardi, un noto ex pilota e atleta paralimpico italiano. La notizia ha suscitato grande attenzione nei media e tra il pubblico, dato il suo ruolo come figura di riferimento nel mondo dello sport e della resilienza. Zanardi era sposato con Daniela Manni, con cui aveva condiviso una lunga storia d’amore. La coppia aveva una partnership che durava da diversi anni.

La morte di Alex Zanardi, avvenuta il 2 maggio 2026, ha lasciato un vuoto profondo nello sport italiano e in tutti coloro che hanno trovato in lui un esempio di coraggio e rinascita. Dietro l’atleta capace di trasformare ogni tragedia in una ripartenza, c’era però una donna che ha condiviso ogni passo del suo percorso: Daniela Manni, la moglie che per trent’anni è stata il suo punto fermo, la sua forza silenziosa, la sua compagna in ogni sfida. La loro storia è un intreccio di amore, resilienza e quotidianità, un legame che ha resistito a prove che avrebbero spezzato chiunque. Chi è davvero Daniela Manni? Qual è stato il suo ruolo nella vita del campione? E come è nata una storia d’amore così intensa? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alex Zanardi, chi è la moglie Daniela Manni: età, lavoro e la storia d’amore con il campione

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