Nella sala dei Giganti di Palazzo Liviano sfilano le farfalle rosa

Nella sala dei Giganti di Palazzo Liviano si è svolta ieri sera la “sfilata delle farfalle rosa”, un evento che ha attirato numerosi partecipanti. La manifestazione ha visto protagoniste diverse modelle che hanno percorso la passerella indossando abiti di colore rosa. L'appuntamento si è svolto in occasione della giornata internazionale della donna e ha coinvolto pubblico e organizzatori presenti nella location.

In passerella le pazienti dei reparti di oncologia senologica e ginecologica. Chiara Arrigoni, coach di Assoindustria Sport: «L'esercizio fisico è un alleato nella prevenzione, dopo l'intervento e come occasione di aggregazione». Erano in tanti ad assistere a "La sfilata delle farfalle rosa", un evento che si è svolto la sera di ieri, 8 marzo. Una data simbolica per un'iniziativa come questa, che celebra «la forza delle donne», insieme alla prevenzione oncologica e alla condivisione di storie di rinascita. La sfilata è stata dedicata alla memoria del professor Federico Rea, direttore della Divisione di chirurgia toracica dell'Azienda Ospedale Università di Padova, una figura di riferimento per la comunità medica.