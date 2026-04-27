DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI | RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATO

Dopo la sospensione del tradizionale appuntamento del sabato sera con le Teche, Rai1 ha deciso di modificare il proprio palinsesto e trasmettere lo show contro il programma di Amici. La decisione arriva dopo il cambiamento improvviso e ha portato a una fase di attesa e di imprevisti nel settore televisivo. La rete ha annunciato ufficialmente il nuovo schema, che prevede uno spostamento delle trasmissioni in prima serata.

Dopo lo stupore sullo spegnimento del sabato sera di Rai1 con uno speciale delle Teche nel ponte del 1 Maggio, la rete ammiraglia cambia il palinsesto contro Amici. Dopo l’ottimo riscontro di Canzonissima che ha tenuto testa al talent di Maria De Filippi – sabato sera in sovrapposizione lo show di Milly Carlucci, confermato nel 2027, ha conquistato 2,4 milioni a fronte dei 2,9 milioni di Canale 5 – Rai1 è “rinsavita” e ha spostato Dalla Strada al Palco, il talent di Carlo Conti, al sabato sera. Con 2,6 milioni di telespettatori, venerdì scorso Rai1 ha superato la concorrenza del Grande Fratello Vip che si è fermato a 1,9 milioni. Ora la promozione test al sabato sera, non prevista ma frutto di una Rai che non vuole concedere spazi a Mediaset, vedi lo speciale di Ore 14 su Garlasco spuntato a sorpresa contro Quarto Grado.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI: RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATO Notizie correlate Rai1 contro Amici nuova mossa di palinsesto Dalla Strada al Palco al sabato seraDopo giorni di riflessioni e cambiamenti improvvisi, la programmazione di Rai subisce una nuova svolta strategica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla strada al palco 2026 - L'esibizione di Fabio Ingrassia - 24/04/2026 - Video; Dalla strada al palco, nuova tappa: chi andrà in finale; Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 24 aprile; Dalla strada al palco, anticipazioni del 24 aprile: gli ospiti della terza puntata. Dalla Strada al Palco trasloca al sabato e sfida AmiciDalla Strada al Palco Special in onda sabato 2 maggio (anziché venerdì) contro Amici. Il talent di Rai 1 sfida quello di Maria De Filippi ... davidemaggio.it Dalla strada al palco, le pagelle della terza puntata: Bianca Guaccero piange e commuove tutti (9), Brignano buona la prima (8)Dalla strada al palco, le pagelle della terza puntata: Bianca Guaccero piange e commuove tutti, dedicando una canzone al padre scomparso ... dilei.it In Sardegna c'è una grotta con 850 metri di strada asfaltata dentro. Non una galleria artificiale, non un tunnel. Una grotta naturale calcarea — e dentro c'è l'asfalto. Si chiama Grotta di San Giovanni, è a Domusnovas, nel Sulcis Iglesiente, e nessuna altra grotta - facebook.com facebook Fuga di gas in Strada Maggiore: intervento di vigili del fuoco e Hera x.com