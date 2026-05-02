Un nuovo programma condotto da Carlo Conti è approdato in prima serata su Rai 1, passando dalla strada al palco. La trasmissione, che si presenta con un risultato di ascolti discreto, ha superato la concorrenza del reality condotto da Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, senza raggiungere grandi traguardi ma mantenendo una presenza stabile nel prime time. La scelta di Conti di proporre un format più contenuto ha portato a risultati di ascolto in linea con le aspettative.

Non è un flop, non è un successo, è consapevolmente modesto ma tanto basta per battere il Grande Fratello di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. Dalla strada al palco è l'ultimo tappabuchi primaverile di un uomo che a mamma Rai non sa mai dire di no. Catapultare su Rai 1 un format che su Rai2 faceva il 7% di share. Dalla Strada al Palco è andato incontro ad un'inattesa promozione a inizio 2025, con una 4a edizione condotta da Nek e Bianca Guaccero improvvisamente planata sul prime time dell'ammiraglia. Passati 15 mesi Carlo Conti ha deciso di prendere le redini di un format da lui stesso ideato, nel 2022, per dare forma a un'edizione "special" che ha visto Nek sparire dopo 4 edizioni da conduttore e Bianca Guaccero confermata al fianco dell'ex direttore artistico di Sanremo, insieme a Mara Venier e Nino Frassica.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dalla strada al palco su Rai 1, l’ultimo azzardo (calcolato) di Carlo Conti

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