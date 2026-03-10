carlo conti a dalla strada al palco in veste di giudice

Quest'anno Carlo Conti partecipa a Dalla strada al palco come giudice invece che come conduttore. La presentatrice dello spettacolo sarà Bianca Guaccero, che condurrà da sola. La trasmissione torna con questa formula diversa, coinvolgendo Conti nel ruolo di valutatore. La presenza del giudice si inserisce nel contesto della seconda stagione del programma, che ritorna in onda con questa novità.

Anche quest'anno torna Dalla strada al palco ma Carlo Conti non occuperà il ruolo da conduttore bensì da giudice: Bianca Guaccero condurrà da sola? Carlo Conti ci ha preso gusto ma potremmo meglio dire che è molto altruista. Nell’ultimo periodo preferisce fare un passo indietro e mettere in luce i conduttore emergenti. Se a settembre era stata annunciata una nuova edizione di Dalla strada al palco con Carlo Conti al posto di Nek, adesso qualcosa è cambiato. Infatti Chi rivela che sembrerebbe che l’idea del conduttore sia quella di sedersi in giuria e o lasciare spazio a Bianca Guaccero che condurrebbe da sola il format, oppure segnalare qualcun altro che possa prendere il posto del cantante che è occupato con altri impegni professionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

