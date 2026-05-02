Il suggestivo racconto di Dalla Strada al Palco Special prosegue con un cambio di programma: eccezionalmente di sabato, oggi 2 maggio, la prima serata di Rai 1 torna a trasformarsi nella più grande platea urbana della televisione italiana. La puntata della scorsa settimana ha confermato il profondo legame con il pubblico, registrando un ottimo ascolto di 2.568.000 spettatori e toccando uno share del 18,8%. Il format, frutto della visione di Carlo Conti e realizzato con Stand by Me, si ripropone come una kermesse vibrante e inclusiva, capace di dare voce e dignità a quei talenti che solitamente incantano i passanti negli angoli delle nostre città, portando sul piccolo schermo un’esplosione di autentica creatività popolare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 2 maggio

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