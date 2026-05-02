Stasera su Rai 1, la giuria di Conti e Venier prenderà il posto di un conduttore unico, nel nuovo formato del programma. Quattro esperti saranno incaricati di valutare i talenti che si presenteranno sul palco, senza la presenza di un conduttore a guidare la trasmissione. La loro presenza segnerà un cambiamento nella conduzione, con i giudici che avranno un ruolo più centrale nel giudizio e nella gestione delle esibizioni.

? Cosa scoprirai Come cambierà il ruolo della giuria senza un conduttore unico?. Chi sono i quattro esperti che giudicheranno i nuovi talenti?. Perché il format punta sulle storie personali invece che sul canto?. Quando si terrà la puntata finale del concorso su Rai 1?.? In Breve Giuria composta da Bianca Guaccero, Mara Venier e Nino Frassica. Prossime puntate fissate per l'8 e il 15 maggio 2026. Prime tre puntate trasmesse il 10, 17 e 24 aprile. Visione disponibile su RaiPlay dopo la diretta delle 21:30 su Rai 1. Stasera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21:30, Rai 1 trasmette la quarta puntata del talent show Dalla strada al palco Special, un appuntamento che propone una formula rinnovata per il pubblico televisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla strada al palco: la giuria di Conti e Venier stasera su Rai 1

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