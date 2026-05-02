Alex Zanardi ha vissuto due incidenti che hanno avuto un impatto significativo sulla sua vita: uno nel 2001 e un altro nel 2020. La tragedia del 2001 è avvenuta durante una gara, mentre nel 2020 ha subito un grave incidente mentre partecipava a una staffetta di handbike. La sua morte rappresenta la perdita di un personaggio noto in ambito sportivo e simbolo di forza personale.

Con la scomparsa di Alex Zanardi, il mondo non ha perso soltanto un campione assoluto, ma anche un simbolo universale di coraggio, determinazione e resilienza. La vita del campione di automobilismo e paraciclismo è stata infatti segnata da una serie di incidenti che avrebbero spezzato chiunque, ma che non hanno fermato lui. Il primo incontro con il destino è avvenuto nel 1993, sul Circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio. Nel corso di una sessione di prove Zanardi rimase coinvolto in un grave incidente al termine della velocissima esse Eau Rouge. La sua Lotus andò distrutta. A quanto pare si trattò di un guasto alle sospensioni che lo portò a schiantarsi a oltre 240 km orari contro le barriere del Raidillon.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alex Zanardi e gli incidenti che hanno segnato la sua vita: dalla tragedia del 2001 allo scontro nel 2020

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