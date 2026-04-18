Usa Fbi | Minaccia su volo diretto a New York dirottato a Pittsburgh

L’Fbi di Pittsburgh ha ricevuto una segnalazione riguardante una minaccia su un volo diretto a New York. Secondo quanto comunicato, l’aereo è stato dirottato e ha effettuato un atterraggio a Pittsburgh. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di sicurezza necessarie. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla natura della minaccia o sui passeggeri coinvolti.

“L’Fbi di Pittsburgh è a conoscenza di una segnalazione di minaccia a bordo di un volo diretto a New York. L’aereo è stato dirottato ed è atterrato all’aeroporto internazionale di Pittsburgh. Tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati evacuati in sicurezza dall’aereo”. È quanto fa sapere in un post sul social X il direttore dell’Fbi Kash Patel. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Fbi: “Minaccia su volo diretto a New York, dirottato a Pittsburgh” Notizie correlate Leggi anche: Fbi: minaccia su aereo diretto a New York, fatto atterrare a Pittsburgh Volo Milano-Malpensa diretto a Reggio Calabria dirottato su Catania: “Raffiche di vento troppo forti”Malpensa – Un volo partito da Milano Malpensa e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Catania a causa delle fortissime raffiche di vento che...