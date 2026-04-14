Aeroporto Catania | Delta riprende volo diretto per New York

Oggi riprende il volo diretto tra l’aeroporto di Catania e JFK di New York, operato da Delta Air Lines. La ripresa del collegamento avviene con più di un mese di anticipo rispetto alla data prevista per il 2025. La rotta era stata sospesa in precedenza e ora torna attiva, offrendo di nuovo un collegamento tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

Riparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines da Catania per l’aeroporto JFK di New York. Il volo, spiega una nota, verrà esteso anche all’inverno, collegando quasi tutto l’anno Catania a New York-JFK, con solo una breve interruzione dall’Epifania a fine febbraio, per riprendere già a marzo 2027. Il volo giornaliero è operato con un aeromobile Boeing 767-300, e oltre a offrire un servizio diretto per New York, dà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza via l’hub Delta di JFK verso numerose destinazioni in tutto il Nord America. Il collegamento, lanciato per la prima volta come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aeroporto Catania: Delta riprende volo diretto per New York Aeroporto di Catania: Delta riprende il volo diretto da Catania a New York e lo estende ai mesi invernaliRiparte oggi, con più di un mese di anticipo rispetto al 2025, il collegamento Delta Air Lines per la Grande Mela. Leggi anche: ?Nuovi voli Puglia 2026: volo diretto Bari-New York e l'elenco delle nuove rotte