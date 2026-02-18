Sartiglia 2026 | Tra Disordini e Soccorso Giovani a Rischio per Abuso di Alcol e Risse nel Centro di Oristano

Durante la Sartiglia 2026, a Oristano, sono emersi problemi legati a comportamenti irresponsabili tra i giovani, alcuni dei quali sono stati soccorsi per aver abusato di alcol e aver partecipato a risse nel centro città. La tradizionale festa si è conclusa con episodi di disordine che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, coinvolgendo almeno quindici ragazzi.

Sartiglia 2026: Tra Tradizione, Disordini e un Bilancio di Giovani a Rischio a Oristano. La Sartiglia 2026, la tradizionale rievocazione equestre di Oristano, si è conclusa con un bilancio contrastante: una celebrazione secolare macchiata da episodi di disordine pubblico e un significativo impegno per i servizi di soccorso, in particolare per quindici giovani assistiti a causa di un eccessivo consumo di alcol. Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato per rissa, avvenuta nel cuore della manifestazione del 18 febbraio. Una Serata di Tensione tra Musica, Fumo e Atti Vandalici. La giornata è stata segnata da un'escalation di tensione nell'area tra il tribunale e il Liceo Classico di Oristano.