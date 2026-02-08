Cantù Erba e Como | aggressioni incidenti e due giovani in ospedale per l’alcol durante la notte

La notte tra sabato e domenica è stata movimentata nel Comasco. Gli interventi del 118 sono aumentati, con diversi episodi di aggressioni, incidenti stradali e giovani portati in ospedale per aver bevuto troppo. La situazione rimane tesa, con le forze dell’ordine che cercano di fare chiarezza.

I principali interventi del 118 per aggressioni, incidenti stradali e due casi di intossicazione alcolica finiti in ospedale La serata di sabato e la notte appena trascorse sono state caratterizzate da numerosi interventi del 118 nel Comasco, tra aggressioni, incidenti stradali e casi di intossicazione etilica. Una sequenza di richieste di soccorso che ha impegnato le ambulanze fino alle prime ore del mattino. Il primo intervento rilevante è stato registrato alle 20:08 a Cantù, in via Alessandro Volta, dove un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un’aggressione in strada. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Cantù.🔗 Leggi su Quicomo.it

