Violenta lite in famiglia poi l' aggressione ai Carabinieri allertati dal figlio | arrestato un uomo

Nella notte, una lite tra membri di una famiglia è degenerata in un’aggressione ai Carabinieri intervenuti su richiesta del figlio. I militari del Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per sedare la colluttazione e gestire la situazione.