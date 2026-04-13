Violenta lite in famiglia poi l' aggressione ai Carabinieri allertati dal figlio | arrestato un uomo
Nella notte, una lite tra membri di una famiglia è degenerata in un’aggressione ai Carabinieri intervenuti su richiesta del figlio. I militari del Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo straniero, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per sedare la colluttazione e gestire la situazione.
Una furiosa lite in famiglia termina con un'aggressione ai militari e l'arresto di un uomo. Nella scorsa notte, i Carabinieri del Radiomobile di Faenza hanno arrestato un cittadino straniero, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è scaturito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scappa da casa dopo una violenta lite in famiglia: arrestato un uomo per evasione a GalatroI carabinieri della compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di urla e rumori violenti.
Violenta aggressione dopo lite in pieno centro cittadino: un uomo in ospedaleOSTUNI- Un'accesa lite è sfociata in una violenta aggressione, con gravi conseguenze per una delle persone coinvolte.