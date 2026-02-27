Violenta aggressione dopo lite in pieno centro cittadino | un uomo in ospedale

In pieno centro cittadino, due persone hanno avuto un confronto che è rapidamente degenerato in un'aggressione fisica. Uno dei partecipanti è stato ferito e trasportato in ospedale, mentre l'altro coinvolto si è allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell'incidente e sulla dinamica dei fatti.

OSTUNI- Un'accesa lite è sfociata in una violenta aggressione, con gravi conseguenze per una delle persone coinvolte. La polizia è al lavoro per chiarire un grave episodio che nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 26 febbraio) si è verificata in via Corradino di Svevia, a pochi passi da piazza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Taranto, accusa: dopo la lite la tentata aggressione dei poliziotti, denunciato In pieno centroDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino originario del Gambia di 26 anni... Lite violenta in pieno centro, botte e sangue: spunta un coltello. Due feritiLa lite, scaturita per motivi ancora da accertare tra un italiano e un magrebino, è subito degenerata. Temi più discussi: Omicidio a Cornelia, accoltellato da una banda muore in strada. Due fermati; Investito con l'auto e colpito a sprangate dopo lite al bar: 3 giovanissimi nei guai; Rissa allo You Club di Vicenza: giovane ferito in modo grave dopo una lite nel bagno; Notte di violenza a Treviolo: 32enne arrestato dopo l’aggressione ai carabinieri. Aveva due katane. Lite tra giocatori negli spogliatoi, il capitano dell’Afragolese finisce in ospedaleTrauma cranico per il 37enne Agustin Torassa, sarebbe stato aggredito durante l'intervallo. Espulso l'attaccante del Barletta Giancarlo Malcore ... rainews.it Porta Nuova, lite degenera nel sangue: ferito un 45enneAggressione a Verona Porta Nuova: 21enne arrestato dopo aver preso a bottigliate in testa un uomo di 45 anni. Un pomeriggio di alta tensione quello di ieri nei pressi del distributore di Porta Nuova, ... veronaoggi.it Prima la tragedia, poi l'aggressione. Violenta, brutale. Sono stati minuti di terrore quelli vissuti dal dottor Biagio Sodano, primario del reparto di chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Come testimoniato dall'associazione Nessuno Tocchi I - facebook.com facebook