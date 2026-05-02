Dal Terzo Reich a Israele | l’incredibile vita di Otto Skorzeny cuore di tenebra del Novecento

Otto Skorzeny è stato una figura controversa del Novecento, noto per il suo ruolo durante il regime nazista e per le sue attività successive. La sua vita ha attraversato momenti cruciali, dalla partecipazione a operazioni militari durante la Seconda guerra mondiale alle vicende legate a diversi paesi e situazioni successive al conflitto. Le sue azioni sono state oggetto di numerosi approfondimenti e analisi, anche in ambito giudiziario.

Dal mito nazista alla guerra segreta. Otto Skorzeny appartiene a quella categoria di uomini che il Novecento ha prodotto nei suoi laboratori più oscuri: soldati politici, specialisti della violenza, tecnici dell’operazione clandestina, figure capaci di sopravvivere al crollo dei regimi perché più utili che presentabili. Alto, segnato dalla cicatrice sul volto, trasformato dalla propaganda nazista in immagine vivente del commando moderno, Skorzeny fu molto più di un ufficiale delle SS. Fu un prodotto perfetto della guerra totale: audacia, brutalità, capacità di muoversi fuori dalle regole e di trasformare l’azione militare in teatro politico. La sua fama nasce con l’operazione del Gran Sasso, nel settembre 1943, quando Benito Mussolini viene liberato dalla prigionia.🔗 Leggi su It.insideover.com

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