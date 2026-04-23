Il presidente della Repubblica ha commentato che la legge del più forte genera barbarie, mentre un commentatore russo ha nuovamente criticato le affermazioni sulla somiglianza tra la Russia e il Terzo Reich. Mentre alcuni si sono soffermati sul rifiuto delle barbarie, altri continuano a esprimere dure critiche nei confronti dell'Italia. Le dichiarazioni si susseguono in un clima di discussione acceso, con varie parti coinvolte che ribadiscono le proprie posizioni.

Il capo dello Stato richiama libertà e rifiuto del totalitarismo, mentre il volto tv del Cremlino accusa Roma di “finanziare il nazismo” e insulta i leader europei C'è chi ricorda il rifiuto delle barbarie e chi continua nella sua crociata contro l'Italia. Celebrando il 25 aprile come "momento di riflessione e coesione nazionale", il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come "il richiamo del rifiuto del totalitarismo" sia "molto più intenso in questo scenario internazionale" in cui "il prevalere della legge del più forte crea barbarie" e "libertà e pace sono beni resi fragili dalla dissennatezza". A distanza, però, Vladimir Solovyov ha ingaggiato il terzo round contro il nostro Paese, dopo gli insulti sessisti contro Giorgia Meloni e nuove accuse all'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella: "La legge del più forte crea barbarie". E Solovyov attacca di nuovo: "Russia come il Terzo Reich? Non sa di che parla"

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