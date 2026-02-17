Jeffrey Epstein e i suoi documenti continuano a fare parlare di sé, e questa situazione ci riguarda da vicino. La scoperta di nuovi file, alcuni dei quali sono stati resi pubblici di recente, ha riacceso il dibattito pubblico e alimentato sospetti su chi possa aver avuto legami con lui. Anche se alcuni cercano di minimizzare, le implicazioni di queste carte sembrano destinare a restare al centro dell’attenzione ancora per molto.

Contrariamente all’opinione di alcuni ostinati minimizzatori e a dispetto dell’incostante attenzione di molti altri, ho l’impressione che continueremo a fare i conti con i documenti di Jeffrey Epstein ancora per parecchio tempo. E che al momento non siamo ancora in grado di avere nemmeno una precisa mappatura dell’intera rete di relazioni stabilita dal finanziere pedofilo, né del grado di coinvolgimento di ciascuna delle illustri personalità coinvolte, né della reale portata di quelle relazioni, nonostante i meritori sforzi compiuti da diverse testate internazionali per scandagliare i documenti già pubblicati (che sono comunque solo una parte del totale, e verosimilmente non quella politicamente più sensibile), ricorrendo persino all’Intelligenza Artificiale per orientarsi nell’enorme massa di informazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nel cuore di tenebra dei Maga c’è qualcosa che ci riguarda

Il padre di uno dei feriti nel recente incidente a Crans-Montana esprime dubbi sull’efficienza delle procedure e si aspetta un’indagine ufficiale.

Le tempeste nel Mediterraneo non sono più eccezioni: negli ultimi giorni, diverse aree si sono trovate a fare i conti con pioggia intensa, vento forte e allagamenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.